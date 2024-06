Divulgação Heineken é uma das cervejas mais vendidas no Brasil

Há pelo menos três anos, a Heineken decidiu adotar uma nova fórmula na produção de sua cerveja no Brasil . O problema, entretanto, é que o consumidor não foi avisado sobre essa mudança. A informação foi revelada pelo jornal Metrópoles nesta segunda-feira (3).

Tradicionalmente, a Heineken determina que seu produto seja produzido em 28 dias. A informação consta em diversas publicidades da empresa. Desde 2021, contudo, a cerveja passou a ser produzida entre 21 e 23 dias.

De acordo com a reportagem, que ouviu funcionários da Heineken, a empresa teria acelerado o processo para atender a alta demanda do mercado brasileiro.

Em nota, a Heineken afirmou que não houve nenhuma alteração no processo. Segundo o comunicado, a empresa sempre se comprometeu em produzir a cerveja em pelo menos 21 dias. O Portal iG também enviou uma mensagem à assessoria da Heineken e aguarda mais informações.

No site oficial da Heineken, entretanto, a empresa fala em "longos 28 dias" para a cerveja ficar pronta. "28 pacientes dias de espera. Levamos 28 dias para preparar a cerveja Heineken e obter o sabor perfeitamente equilibrado, claridade refrescante e a bela cor amarelo-ouro. A qualidade leva tempo, e vale a pena", diz um trecho.

Nas redes sociais, alguns usuários comentaram que perceberam a diferença na fórmula. "P*** sacanagem. O sabor está diferente, está menos amarga. É Heineken nutella", escreveu um homem no X (antigo Twitter). "Bebo Heineken desde 2012... o sabor mudou muito", comentou outro. "Há tempos sinto que o sabor da Heineken está menos amargo, mas acreditava que seria o meu paladar que se acostumou. Está aí o motivo", disse um terceiro.

