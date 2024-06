Reprodução: governo do RS Eduardo Leite pediu ajuda urgente do governo Lula

O governador do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite (PSDB), solicitou nesta segunda-feira (3) a ajuda do governo federal para o cumprimento dos vencimentos de parte dos salários no estado a fim de evitar demissões. Isso porque o estado sofre com a tragédia climática que deixou 172 mortos e fez também a arrecadação cair drasticamente.

Segundo Leite, o estado precisa de um programa do governo federal "nos próximos dias".

"Sobre benefício de manutenção de emprego e renda, é essencial que venha nos próximos dias algum tipo de ação do governo federal. Isso ainda não foi endereçado, e nós temos muito receio sobre o que possa significar em demissões que são evitáveis, a não ser que o governo federal entre em campo para garantir o pagamento de parte dos salários", afirmou o governador, em coletiva de imprensa nesta manhã desta segunda-feira.

Leite enfatizou que o programa de manutenção de emprego e renda é uma "absoluta prioridade". Ele declarou que está agendando uma reunião com os parlamentares da bancada federal do estado para discutir esta medida crucial. Durante esse encontro, o governador também pretende solicitar compensações para mitigar a perda de arrecadação enfrentada pela região.

O governador afirmou que o estado pode ter perda de arrecadação de R$ 10 bilhões. "O governo do estado e as prefeituras terão uma queda de arrecadação nos meses de maio, junho, julho e agosto que vai ser muito forte. A gente projeta uma perda de arrecadação que pode chegar aos 10 bilhões de reais para o estado até o final do ano", disse.

“25% dessa arrecadação é dos municípios. Estamos falando de R$ 2,5 bilhões de potencial queda de arrecadação no repasse aos municípios sobre o ICMS, no momento que o governo do estado e as prefeituras estão sendo especialmente demandados em reações extraordinárias", completou.

Auxílio federal

Recentemente, o governo federal anunciou um auxílio financeiro no valor de R$ 5,1 mil destinado às famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Esse pagamento será realizado através de transferência via Pix e visa ajudar as pessoas que perderam imóveis e eletrodomésticos devido às intempéries.

De acordo com o último levantamento da Defesa Civil, a tragédia ocasionou a perda de 172 vidas, deixou 806 feridos e 42 desaparecidos. Além disso, um total de 579.457 pessoas foram desalojadas, das quais 37.154 estão atualmente abrigadas. A situação afetou significativamente 475 dos 497 municípios gaúchos.