Reconstrução do Rio Grande do Sul custará R$ 176 bilhões





A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) divulgou nesta semana um levantamento estimando que serão necessários entre R$ 110 bilhões e R$ 176 bilhões para a reconstrução da infraestrutura perdida no estado devido às chuvas.

De acordo com o estudo realizado pela Federação, esse montante supera os gastos dos últimos 30 anos com desastres ambientais no Brasil, que totalizaram R$ 100 bilhões ou 20% dos prejuízos nacionais. O estudo considerou informações do governo federal, estimativas de mercado e dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), fazendo os cálculos que chamaram a atenção pelo tamanho dos valores.

Segundo a própria entidade, no entanto, a coleta de dados é um desafio, o que torna muitos levantamentos parciais. A falta de informações impede uma análise mais consistente em alguns setores, o que significa que os valores podem ser ainda maiores quando todo o levantamento do desastre chegar ao fim.

O vice-presidente e coordenador da divisão de Economia da Federasul, Fernando Marchet, ressaltou, em entrevista à CNN Brasil, que a catástrofe climática afetará a economia gaúcha. Antes das chuvas, o estado projetava crescimento de 4% em 2024, mas agora a estimativa caiu para uma queda de 0,77%.

Isso representa uma redução significativa de cinco pontos percentuais, o que seguramente deverá impactar o resultado econômico do Brasil. O governo federal vem tentando diluir este impacto com altos investimentos na região e, inclusive, com uma Secretaria especial .

O governo federal criou o Auxílio Reconstrução, um benefício de R$ 5,1 mil via PIX, para ajudar as famílias que perderam bens pessoais e renda devido às enchentes históricas no estado. O plano estadual "Plano Rio Grande" também foi anunciado para reparar os danos causados pelas chuvas.

Segundo dados oficiais, liberados pela Agência Brasil, até o momento, o governo Lula (PT) já liberou R$ 62,5 bilhões para socorrer a população gaúcha. A Federação, no entanto, não deixou claro se estes valores são considerados nos cálculos ou se o total de investimento é fora do que já foi enviado como ajuda.

