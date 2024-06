Agência Brasil PIS é pago pela Caixa e Pasep pelo Banco do Brasil

O PIS/Pasep 2024 , referente ao ano-base 2022, começará a ser pago a partir do dia 17 de junho para as pessoas nascidas em julho e agosto. O pagamento equivale a até um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.412. Saiba como receber o abono salarial e verifique se você tem direito.

Calendário de pagamento do PIS/Pasep 2024:



Nascidos em julho: 17 de junho

Nascidos em agosto: 17 de junho

Nascidos em setembro: 15 de julho

Nascidos em outubro: 15 de julho

Nascidos em novembro: 15 de agosto

Nascidos em dezembro: 15 de agosto

Pis e Pasep

O depósito do PIS, destinado aos trabalhadores vinculados ao Programa de Integração Social, será realizado pela Caixa Econômica Federal. A Caixa depositará o dinheiro na conta corrente ou poupança para clientes do banco, ou na conta digital para quem não é cliente. Para aqueles que já possuem conta na Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com o cartão da conta, pelo internet banking ou pelo aplicativo do banco.

O Abono Salarial/Pasep é pago aos servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais, através do Banco do Brasil. Os servidores públicos que têm direito ao Pasep devem verificar se houve depósito em conta.

O beneficiário tem a opção de realizar transferência (TED) para conta de mesma titularidade em outras instituições financeiras, nos terminais de autoatendimento do BB ou no portal www.bb.com.br/pasep, ou ainda efetuar o saque nos caixas das agências.

Se não houve depósito, é necessário procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01.

Novidades

A novidade em 2024 é a unificação do calendário de pagamento para os beneficiários do PIS e do Pasep. Anteriormente, os servidores públicos eram pagos de acordo com o dígito final do número de inscrição. Neste ano, todos recebem de acordo com o mês de nascimento.

Estima-se que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial em 2024, totalizando um desembolso de R$ 23,9 bilhões. A Caixa é responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil é responsável pelo Pasep.

Como consultar, valores e mais

A consulta para verificar o valor a ser recebido estava disponível desde o dia 5 e pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

A consulta para verificar se tem direito ao abono e os valores a serem recebidos no novo calendário foi aberta no dia 5 de fevereiro, no aplicativo da Carteira Digital ou no portal Gov.br. Os trabalhadores também podem verificar se têm valores a receber de anos anteriores.



O valor do benefício depende do tempo de trabalho com carteira assinada em 2022, devido ao atraso no calendário do PIS/Pasep causado pela pandemia de Covid-19.

Têm direito ao benefício os trabalhadores com remuneração média de até dois salários mínimos. Se trabalhou durante os 12 meses de 2022, o trabalhador receberá o valor integral, correspondente a um salário mínimo nacional. Se trabalhou por apenas um mês, receberá o equivalente a 1/12 do salário mínimo, e assim por diante.

Não têm direito ao pagamento do abono os empregados domésticos, os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física, e os trabalhadores empregados por pessoa física.



Segundo o Ministério do Trabalho, para ter direito ao abono salarial, o trabalhador deve ter sido informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) até o dia 10 de maio de 2023, e no eSocial até o dia 5 de dezembro de 2023. Após essas datas, o pagamento será feito apenas no próximo exercício.

Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode baixar o Aplicativo Caixa Trabalhador. Nele, é possível obter informações sobre o abono salarial e o seguro-desemprego, conferir o calendário de pagamentos, consultar as parcelas liberadas e esclarecer dúvidas. O aplicativo está disponível para Android na Play Store e na App Store.

Data de pagamento do PIS/PASEP 2024: O cronograma vai de 15 de fevereiro a 15 de agosto, de acordo com a data de nascimento do trabalhador (PIS) ou o número de inscrição (Pasep). Os valores estarão disponíveis até o dia 27 de dezembro de 2024.

