Agência Brasil Bolsa Família de junho é pago a partir do dia 17

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) informou que o pagamento do Bolsa Família em maio ocorre entre os dias 17 e 28.

O funcionamento do pagamento é determinado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do Bolsa Família. Por exemplo, os beneficiários com final 1 do NIS recebem o pagamento em 17 de junho, e assim por diante, nos dias úteis subsequentes, até o grupo com final 0 do NIS, que recebe em 28 de junho.Veja:

Calendário de junho do Bolsa Família 2024:



Final do NIS: 1 - dia 17 de junho

Final do NIS: 2 - dia 18 de junho

Final do NIS: 3 - dia 19 de junho

Final do NIS: 4 - dia 20 de junho

Final do NIS: 5 - dia 21 de junho

Final do NIS: 6 - dia 24 de junho

Final do NIS: 7 - dia 25 de junho

Final do NIS: 8 - dia 26 de junho

Final do NIS: 9 - dia 27 de junho

Final do NIS: 0 - dia 28 de junho

Os pagamentos são realizados durante os últimos dez dias úteis de cada mês, exceto em dezembro, quando o calendário é adiantado.



O governo destaca que para receber o benefício, é necessário manter as informações da família atualizadas no Cadastro Único. Para se inscrever no programa, a renda de cada membro da família não deve ultrapassar R$ 218 por mês.

Quanto ao saque do Bolsa Família sem o cartão, os novos beneficiários recebem os cartões em casa, mas é possível retirar o recurso mesmo sem o cartão, desde que o responsável familiar apresente um documento oficial com foto em uma agência lotérica.

