Ibovespa está enfrentando problemas em 2024





De 15 bolsas de valores globais, o Ibovespa apresentou a maior queda em 2024, de acordo com um levantamento realizado por Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Ayta Consultoria.

Os dados, que abrangem o período de 1º de janeiro a 30 de maio, indicam que o índice brasileiro caiu 14,82%, utilizando o dólar como base de comparação para alinhar com as outras bolsas internacionais.

O desempenho do Ibovespa foi inferior ao de mercados de países como México, Colômbia, Argentina, Chile, Estados Unidos (que possui três bolsas principais), China, Inglaterra, Alemanha, Japão, Peru, França e Hong Kong. Nesta sexta-feira (31), o índice fechou em 122.098 pontos.

Um dos fatores que contribuem para a queda do Ibovespa é a instabilidade política no Brasil. Recentemente, o governo revisou a previsão de alcançar o déficit zero para 2025, alterando a projeção inicial de um superávit de 0,5%.

Essa mudança, junto com a desaceleração no corte da taxa Selic devido às indefinições econômicas e políticas, inclusive com trocas de acusações entre oposição e situação do governo Lula, tem gerado incertezas no mercado.

Outro aspecto que afeta negativamente o Ibovespa são os juros nos Estados Unidos, que atualmente estão entre 5,25% e 5,50% ao ano.

Os altos juros americanos atraem investidores para títulos públicos dos EUA, reduzindo a atratividade de investimentos em mercados emergentes como o Brasil.

Além disso, a redução da atividade econômica da China em relação ao Brasil também tem impactado negativamente o desempenho do Ibovespa.

Essas questões têm gerado um clima de cautela entre os investidores, apesar de a agência Moody's ter indicado uma perspectiva melhor para o risco Brasil no início de maio.

