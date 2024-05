Alex Wroblewski Donald Trump

Donald Trump sofreu uma perda financeira significativa nesta sexta-feira (31), após ser condenado por 34 acusações em um processo. Isso resultou em uma queda de US$ 282 milhões no valor de mercado de suas empresas, equivalente a cerca de R$ 1,5 bilhão na atual cotação do dólar.

A queda em seu patrimônio está principalmente relacionada à desvalorização das ações de sua empresa de mídia social, a Trump Media & Technology Group (TMTG), que é responsável pela Truth Social, uma rede social semelhante ao antigo Twitter, renomeado como X.

As ações da TMTG caíram 4,3% na bolsa de Nasdaq em Nova York, refletindo a perda financeira de Trump. Antes do julgamento, as expectativas do mercado de uma possível inocência de Trump impulsionaram o valor das ações em até 123,8%.

Apesar do otimismo inicial após a listagem da TMTG na bolsa de Nasdaq, as ações da empresa enfrentaram desafios, incluindo um prejuízo reportado de US$ 58 milhões em 2023 e uma receita anual de apenas US$ 4 milhões.

Condenação

Ele se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Antes da condenação, Trump era listado como a 343ª pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 7,5 bilhões (R$ 39 bilhões), de acordo com a Forbes.

As acusações contra Trump envolvem a falsificação de documentos comerciais para encobrir um pagamento de US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels, que afirmou ter tido um encontro sexual com ele pouco antes da eleição de 2016.

Além de suas participações na Trump Media, Trump é proprietário da The Trump Organization, controladora de seus diversos empreendimentos imobiliários, resorts, campos de golfe e negócios no segmento de lifestyle, incluindo roupas e produtos para casa.



