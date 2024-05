Marcello Casal Jr/Agência Brasil TSE

O edital do concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) foi publicado nesta quarta-feira (29), abrindo oportunidades para 389 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de Técnico e Analista Judiciário.

Os interessados, que devem possuir nível superior de escolaridade, podem se inscrever entre os dias 04 de junho e 18 de julho de 2024, através do site da banca organizadora, Cebraspe. Vale ressaltar que é necessário o pagamento de uma taxa de participação, variando de R$ 85,00 a R$ 130,00. As provas estão programadas para o dia 22 de setembro de 2024.

O projeto de lei, além de propor uma alíquota de 20% sobre o valor dos produtos importados, também contempla a criação de uma tabela progressiva. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora aguarda análise do Senado e sanção do presidente Lula.

Esse tema gerou bastante debate nas últimas semanas, dividindo até mesmo a bancada governista. A isenção de impostos para produtos importados estava desagradando os varejistas brasileiros, que se sentiam prejudicados pela concorrência. A retomada da taxação é vista como uma medida não apenas para equilibrar a competição, mas também para aumentar a arrecadação.

Além disso, o projeto inclui uma tabela progressiva, mantendo a alíquota de 60% para importações acima de US$ 50,01. Essa discussão é motivada pela percepção de brechas na legislação que permitiam a venda de produtos ao Brasil sem o pagamento de impostos.

Por fim, o edital do concurso TSE Unificado prevê diversas etapas de seleção, incluindo provas objetivas, prova discursiva, prova de capacidade física e avaliação de títulos, dependendo do cargo. As provas objetivas estão marcadas para o dia 22 de setembro de 2024, com diferentes durações e conteúdos para cada cargo.



