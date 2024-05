Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Carros de locadoras ficaram destruídos após temporais no Rio Grande do Sul

As locadoras de carros do Rio Grande do Sul já somam R$ 330 milhões de prejuízo em decorrência das chuvas que atingiram o estado.

O principal problema vivenciado pelas empresas tem relação com o Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre . Completamente alagado, o local concentrava a maioria dos carros das locadoras. Para piorar a situação, os veículos não possuíam seguro contra enchentes.

"Na região do aeroporto, incluindo as locadoras do centro de Porto Alegre, estimamos que cerca de 3.000 carros foram atingidos. Considerando que o estado tem uma frota de 20 mil veículos, isso representa uma perda significativa," explicou o vice-presidente da Abla (Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis), Paulo Miguel, em entrevista ao UOL.

"A maioria desses carros foi perdida porque as locadoras não têm seguro próprio para alagamentos por causas naturais, apenas para clientes. As poucas que possuem, não cobrem esse tipo de sinistro. Muitos desses veículos vão direto para leilões," acrescentou o vice-presidente da Abla.



Paulo Miguel explicou que o preço médio de um carro de locadora é de R$ 112 mil, estimando um prejuízo de R$ 336 milhões. A expectativa, porém, é que este montante aumente nas próximas semanas. Isto porque, além de perder uma parte importante da frota, as locadoras viram o número de clientes despencar.



Nesta quarta-feira, o principal aeroporto do estado completa 25 dias de fechamento. Até o momento, não há previsão para o retorno das atividades. "Com a dificuldade de locomoção, as locadoras estão prejudicadas em suas atividades, sem conseguir locar carros. Ainda precisamos apurar os carros que estavam com clientes no momento da enchente," complementou Paulo Miguel.

