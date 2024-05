Divulgação Preço da gasolina subiu 1,90% em maio

Os preços continuam subindo em maio, de acordo com a prévia da inflação divulgada nesta terça-feira (28) pelo IBGE. O IPCA-15 aumentou para 0,44%, 0,23 ponto percentual acima da taxa registrada em abril (0,21%).

Os dados revelam influências significativas dos grupos Saúde e Cuidados Pessoais, que apresentou alta de 1,07% puxada por remédios mais caros, e Transportes, com uma aceleração de 0,77%, principalmente devido ao aumento no preço da gasolina (1,90%), que teve um impacto de 0,09 ponto percentual no índice geral.

No ano, a inflação acumulada já chega a 2,12%, e nos últimos 12 meses subiu 3,70%. No entanto, essa alta é menor do que a do ano passado.



No grupo de Alimentação e Bebidas (0,26%), a alta foi impulsionada pelo aumento nos preços da cebola (16,05%), do café moído (2,78%) e do leite longa vida (1,94%), enquanto produtos como feijão carioca, frutas, arroz e carnes apresentaram quedas nos preços.

Na conta de água e luz, os reajustes em algumas cidades também contribuíram para o aumento dos preços.

Na Habitação (0,25%), a alta da taxa de água e esgoto (0,51%) foi influenciada por reajustes em São Paulo e Goiânia, enquanto a energia elétrica residencial (0,17%) teve reajustes tarifários em algumas áreas.

Esses números mostram que a inflação está moderada, mas ainda afeta o bolso das pessoas, principalmente em áreas como saúde, transporte e alimentação.

Rio Grande do Sul

A coleta remota de preços para o cálculo do IPCA-15 em maio, especialmente na região metropolitana de Porto Alegre, foi intensificada devido à situação de calamidade pública. Essa modalidade de coleta foi realizada em cerca de 30% dos casos, com alguns subitens imputados devido à ausência de preços.

