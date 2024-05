Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 16.06.2022 Corpus Christi é uma celebração importante para a Igreja Católica

A celebração de Corpus Christi cai nesta quinta-feira (30) e, diferentemente de outras datas cristãs, como a Sexta-Feira Santa e o Natal, não é um feriado nacional .

O governo federal considera a data como ponto facultativo, sendo assim, fica a cargo de cada estado ou município estabelecer a celebração cristã como um feriado.

Nesses lugares, todos os trabalhadores devem ser dispensados. Aqueles convocados para trabalhar - como os de setores essenciais - devem ter uma compensatória ou remuneração paga em dobro, segundo o artigo 70 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Mais da metade das capitais brasileiras estabeleceram feriado no dia de Corpus Christi. Confira a lista:

Capitais onde Corpus Christi é feriado

Maceió (AL)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Cuiabá (MT)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Belém (PA)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Aracaju (SE)

Capitais onde Corpus Christi é ponto facultativo

Rio Branco (AC)

Manaus (AM)

Fortaleza (CE)

Brasília (DF)

Goiânia (GO)

São Luís (MA)

João Pessoa (PB)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Porto Velho (RO)

Florianópolis (SC)

Palmas (TO)

Origem da celebração

A celebração de Corpus Christi ('Corpo de Cristo', em latim) acontece sempre 60 dias após o domingo de Páscoa, na quinta-feira seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade.

Ela existe desde o século 13, quando foi criada pelo Papa Urbano IV. A celebração chegou ao Brasil no século 16, sob influência da colonização portuguesa.

Segundo a tradição católica, a data faz uma homenagem ao sacramento da eucaristia, ritual no qual os fiéis recebem a hóstia - um simbolismo para o corpo de Jesus - durante a missa.

Muitas cidades organizam procissões com tapetes artesanais que contam a história de Jesus, feitos de diferentes materiais, como serragem. As procissões fazem alusão à caminhada dos fiéis em busca da Terra Prometida.

Confira os próximos feriados de 2024

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)

28 de outubro: Dia do Servidor Público (segunda-feira).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp