Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 59 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 62 mil

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (25), o sorteio do concurso 2.729 da Mega-Sena , no Espaço da Sorte, em São Paulo. Acumulado, o prêmio máximo era de R$ 47,6 milhões.

Os números sorteados foram: 20-27-41-47-53-54 . Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio subiu para R$ 75 milhões . O próximo sorteio está marcado para terça-feira (28).

Segundo a Caixa, 59 jogos acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 62.041,66. Houve, ainda, 3.760 apostas vencedoras com quatro números; cada um deles fatura R$ 1.390,75.

O valor de uma aposta simples é de R$ 5. O apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis.

