Reprodução Elon Musk falou sobre o uso de inteligência artificial





Na última quinta-feira (23), durante uma conferência de tecnologia em Paris, o bilionário Elon Musk fez uma declaração surpreendente sobre o futuro dos empregos e a inteligência artificial (IA).

Musk afirmou que a IA assumirá todos os trabalhos atualmente desempenhados por humanos, uma mudança que ele considera positiva. “No futuro, os empregos serão opcionais”, disse ele, explicando que as tarefas e obrigações serão executadas por IA e robôs, transformando o trabalho humano em um hobby.

O executivo destacou que, para a sociedade sobreviver, será necessário implementar uma renda universal alta, com o governo distribuindo dinheiro para todos os cidadãos. “Não haveria escassez de bens ou serviços”, comentou o bilionário, sugerindo que a IA poderia eliminar a necessidade de trabalho humano obrigatório.

O empresário também discutiu a forma como a IA avançou no mundo, destacando as preocupações sobre o funcionamento da tecnologia ao longo do tempo.

Musk mencionou a série de livros "Cultura", de Ian Banks, refletindo sobre se as pessoas se sentirão realizadas em um futuro dominado pela IA.

Além disso, Musk pediu aos pais que limitem o uso das redes sociais por seus filhos para evitar problemas relacionados à dopamina. “Elas irão se sentir realizadas?”, questionou, mostrando preocupação com o impacto da IA no bem-estar humano.

Contraponto

Recentemente, o Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT, que descobriu que a adoção da IA nos locais de trabalho está ocorrendo mais lentamente do que o previsto. As empresas descobriram que o investimento em IA, no momento, não é mais vantajoso do que a contratação de pessoas.

A pesquisa do MIT também revelou que trabalhos que exigem interação humana, como professores e profissionais de saúde mental, deverão permanecer nas mãos dos humanos.

