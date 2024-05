Reprodução Vijay Mallya já foi considerado o homem mais rico da Índia





O empresário indiano Vilay Mallya, de 68 anos, é conhecido por ser o proprietário de uma réplica da Casa Branca, erguida no topo do Kingfisher Towers, em Bangalore, na Índia.

O imóvel extravagante custou US$ 20 milhões (cerca de R$ 102,5 milhões). No entanto, apesar do alto investimento, Mallya não pode desfrutar de sua mansão devido a questões legais pendentes em seu país natal.

Desde 2016, o empresário reside em Londres, onde busca evitar acusações de crimes financeiros. Se retornar à Índia e for condenado, corre o risco de ter seus bens confiscados pelas autoridades locais.Anteriormente, Mallya foi reconhecido como o homem mais rico da Índia em 2013 pela Forbes.

Além de suas atividades empresariais, Mallya é conhecido por seu envolvimento no mundo dos esportes. Foi proprietário da equipe de Fórmula 1 Force India, que alcançou a 4ª posição no Campeonato dos Construtores em 2016 e 2017.

Ele também é apaixonado por críquete, o esporte mais popular na Índia, e atualmente detém o Royal Challengers Bangalore (RCB), uma equipe que compete na principal liga de críquete do país.

A vida e os negócios do magnata inspiraram uma biografia e uma série na Netflix intitulada "Bad Boys e Bilionários".

A produção retrata a história de milionários indianos envolvidos em casos de ganância, fraude e corrupção, conforme descrito pela plataforma de streaming.