Agência Brasil IRPF 2024: prazo encerra em 10 dias

A poucos dias do prazo final para a entrega do Imposto de Renda , cerca de 28,1 milhões de declarações já foram enviadas, conforme dados da Receita Federal, o que equivale a 68,4% do total enviado no ano anterior. Estima-se que até o dia 31 de maio, data limite, sejam entregues aproximadamente 43 milhões de declarações.

Em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul, alguns municípios foram classificados como estado de calamidade pública, resultando na prorrogação do prazo para a entrega das declarações até 31 de agosto. No entanto, é importante ressaltar que essa é uma medida excepcional e não se aplica a todos os contribuintes.

"O prazo é 31 de maio, quando já vence a guia da primeira parcela ou cota única do imposto devido. Então dá tempo ainda do contribuinte reunir os documentos e fazer a declaração. Se eventualmente tiver alguma dificuldade com documentos se recomenda que faça a declaração mesmo com informações faltantes, porque depois na sequência pode retificar e isso não traz qualquer questão de multas", explicou o diretor da FENACON, Diogo Chamun.



Ainda segundo o especialista, se tiver dificuldade com os documentos é preciso acelerar e buscar as fontes pagadoras ou dos médicos que prestaram serviço ou clínicas, plano de saúde. "Tudo tem que buscar na fonte. Para quem não cumprir o prazo há uma penalidade de multa de 1% do imposto devido, limitado a 20%. Se não tiver imposto a pagar, a multa será de R$ 165,74. Importante reforçar, que a restituição será paga em cinco lotes.", destacou.



A data de entrega da declaração influencia o prazo de recebimento da restituição, se houver. Neste ano, o primeiro lote começa a ser depositado em 31 de maio, e os demais seguirão o calendário, que vai até 30 de setembro. "Isso também tem relação direta com a entrega da declaração, então quanto mais tarde se entregar a declaração, mais tarde se recebe a restrição", disse.



Enviar a declaração mais próximo do prazo final pode proporcionar uma restituição mais vantajosa, uma vez que o dinheiro a ser restituído ficará por mais tempo rendendo com a incidência da taxa básica de juros, a Selic. Na prática, as restituições dos contribuintes são atualizadas mensalmente pela Selic, que atualmente está em 10,5%, representando o menor patamar desde fevereiro de 2022, quando o Banco Central elevou a taxa de 9,25% para 10,75%.



