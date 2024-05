Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Milhares de pessoas perderam suas casas por culpa das chuvas do RS





O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário desafiador devido às chuvas intensas que têm causado desabrigamentos em várias regiões do estado. Em resposta a essa situação, o governo federal está estudando medidas para atender às necessidades das pessoas desabrigadas, especialmente no que diz respeito à aquisição de moradias.

Uma das principais iniciativas em análise é a compra de imóveis no valor de até R$ 200 mil para destinar às famílias que perderam suas casas devido aos efeitos das chuvas.

Esse programa contempla a compra assistida de imóveis usados, em que a família indica uma casa já existente ao governo, que então a adquire e entrega à família necessitada. Além disso, há a possibilidade de repassar casas e apartamentos que ainda estão em construção.

Os técnicos envolvidos nesse processo estão trabalhando com um valor máximo entre R$ 190 mil e R$ 200 mil, levando em consideração a alta demanda por moradias e os custos no setor imobiliário do estado.

De acordo com levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), aproximadamente 3.600 imóveis, entre aqueles em fase de construção e os prontos, podem ser adquiridos pelo governo federal para atender aos desabrigados no Rio Grande do Sul.

Entre as modalidades de compra estão a aquisição de casas e apartamentos de construtoras, tanto os prontos quanto os que têm conclusão prevista em até 2 anos, desde que se enquadrem no limite de valor estipulado.

Além dessas medidas específicas, o governo anunciou a suspensão por seis meses do pagamento das parcelas dos financiamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida. Isso visa aliviar as obrigações financeiras das famílias afetadas pelas chuvas.

Diversos caminhos estão sendo explorados para a entrega ágil de moradias, incluindo a compra assistida de imóveis usados, a chamada pública de imóveis disponíveis, o uso do estoque de casas para leilão, a aquisição de imóveis de construtoras e a habilitação de novos projetos do Minha Casa, Minha Vida.

