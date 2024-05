FREDERIC J. BROWN Cidade à venda na Califórnia está localizada a cerca de 3 quilômetros da fronteira com o México e aproximadamente uma hora a leste de San Diego.

O estado da Califórnia , nos Estados Unidos , é um dos mais ricos e luxuosos do país. Geralmente, é comum encontrar tanto casas luxuosas quanto outras mais modestas que, mesmo assim, custam muito e chamam a atenção. No entanto, de acordo com o site Fortune, uma cidade inteira no estado foi colocada à venda por apenas US$ 6,6 milhões (mais de R$ 33 milhões na cotação atual).



Segundo a Top Gun Commercial Real Estate, uma corretora local, uma propriedade de mais de 6 hectares foi listada em Campo, Califórnia – para comparação, a cidade de São Paulo tem pouco mais de 7 hectares.

De acordo com o site da corretora, o apelo da cidade "não se limita ao seu potencial para transformação física, mas é realçado por sua localização estratégica".

Além disso, a proximidade com a cidade de San Diego é destacada por "oferecer uma miríade de oportunidades recreativas, culturais e econômicas, tornando-a uma proposta atraente para investidores de longo prazo que buscam causar um impacto significativo".

O que mais tem na cidade à venda na Califórnia?

A cidade possui 28 edifícios que constituem a maior parte das propriedades, a maioria datada da década de 1940 – todos os imóveis estão ocupados, abrigando cerca de 100 residentes que alugam de um único proprietário que, agora, deseja vender.

Entre as propriedades incluídas na cidade também estão outras 28 residências, com aluguéis que variam de $250 a $1.600 por mês, uma igreja, uma oficina de metal, um correio, um depósito de madeira e o prédio da patrulha local.

No total, são mais de 620 mil metros de área, gerando uma renda mensal de $44.253 (ou mais de R$ 225 mil na atual cotação) para o novo proprietário.

