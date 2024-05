Agência Brasil Afetados pelas enchentes no RS já receberam o pagamento adiantado

Nesta segunda-feira (20), a Caixa Econômica Federal paga o Bolsa Família referente ao mês de maio. Hoje, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminados em 2.

Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o benefício é pago durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado.

Há exceções para moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. Nesses casos, o pagamento é unificado no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS.

É o caso dos moradores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul , por exemplo, que já receberam o benefício na última sexta-feira (17).

O Bolsa Família garante o pagamento mínimo de R$ 600 por família, com adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para maio de 2024:



Final do NIS: 1 - pagamento em 17/5

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/5

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/5

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/5

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/5

Final do NIS: 6 - pagamento em 24/5

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/5

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/5

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/5

Final do NIS: 0 - pagamento em 31/5

Ao longo do ano, a previsão de pagamentos é a seguinte:



Junho: de 17/6 a 28/6;

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 19/8 a 30/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 18/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 29/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Quem pode receber o Bolsa Família?

Para receber o benefício, a principal condição é ter uma renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa. Além disso, é necessário cumprir contrapartidas, como manter crianças e adolescentes na escola e realizar o acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

Onde se cadastrar?

Os beneficiários devem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), aguardando a análise de enquadramento. Estar no Cadastro Único é um pré-requisito para avaliação da inscrição nos programas sociais do governo federal.

Como sacar o Bolsa Família?

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa TEM e internet banking. Não é necessário ir até uma agência da Caixa, pois os beneficiários também podem realizar compras nos estabelecimentos comerciais utilizando o cartão do programa ou realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

