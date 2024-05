MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Vagas estão disponíveis em diversas áreas

No primeiro trimestre de 2024, de acordo com informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil registrou um aumento para 7,9%, o que representa um acréscimo de 0,15 ponto percentual em comparação com o último trimestre do ano anterior. O IBGE atribui esse aumento à finalização do período de trabalhos temporários, os quais tendem a ganhar mais relevância no fim do ano.

Diante desse cenário, várias empresas e startups estão disponibilizando oportunidades de emprego em diferentes áreas. A seguir, confira algumas delas:

Rede, empresa Itaú Unibanco

A Rede, empresa de meios de pagamento do Itaú Unibanco, está com processo seletivo aberto para todo o Brasil. As oportunidades são para o cargo de Executivo de Meios de Pagamento, e os requisitos incluem ter experiência prévia em vendas, em qualquer segmento, e habilidade de se comunicar de forma clara e assertiva.

A pessoa que atua nesta posição é o principal contato da empresa com novos clientes em potencial, estando presente nos negócios de sua cidade e buscando as melhores soluções de pagamento que podem ajudar a impulsionar suas vendas e resultados.

As pessoas selecionadas terão acesso a um pacote completo de benefícios, incluindo vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, previdência privada, entre outros. Para os detalhes sobre os requisitos e se inscrever no processo de seleção, é preciso acessar este link .

Hand Talk

A Hand Talk, reconhecida startup que utiliza inteligência artificial para acessibilidade digital, está oferecendo 4 vagas no formato de trabalho remoto para diversas posições. Recentemente, em abril de 2024, a empresa alcançou um marco significativo, com 67% de mulheres ocupando cargos de liderança e 10% de colaboradores com deficiência em seu quadro de funcionários. Clique aqui e saiba mais.

Adeste

A Adeste, empresa com mais de 70 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras para os setores de saúde, alimentação e nutrição animal, está com 35 vagas abertas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. As oportunidades variam desde coordenação de comunicação interna até análise de logística, com a possibilidade de trabalho remoto em algumas delas. Os interessados podem se candidatar através deste link, onde também há um banco de vagas para PCDs.

nstech

A nstech, líder no mercado latino-americano em software de supply chain, está com 7 vagas disponíveis em áreas como tecnologia e inteligência de dados em logística. O modelo de trabalho varia entre híbrido e remoto. Mais informações podem ser encontradas neste link.

SoftExpert

A SoftExpert é uma empresa global que oferece soluções para gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Com mais de duas décadas de experiência, a empresa está com 6 vagas abertas em áreas como tecnologia e desenvolvimento. Os interessados podem acessar mais detalhes neste link.

Motz

A Motz é uma transportadora digital que simplifica a logística de caminhoneiros e embarcadores através de ferramentas tecnológicas. Com um crescimento significativo em receita líquida e volume transportado, a empresa está com 11 vagas abertas em cargos como Analista de Dados e Arquiteto de Software. Para mais informações e inscrições, basta acessar este link.

Cielo

A Cielo, renomada empresa de pagamentos eletrônicos no Brasil, está com 3 vagas disponíveis nas áreas de Atendimento e Vendas de produtos a prazo. O modelo de trabalho é híbrido, com parte das atividades realizadas presencialmente na sede da empresa em Alphaville - SP. Os interessados podem encontrar mais informações e se candidatar através deste link.

Taqe

A plataforma Taqe está oferecendo mais de 2 mil vagas de emprego em diversas empresas de todo o país, abrangendo estágios, programas de jovem aprendiz e efetivos (CLT). Dentre as empresas parceiras estão Academia do Universitário, CIEE One, Espro – Ensino Social Profissionalizante, entre outras. Para mais informações sobre as vagas disponíveis, basta acessar o site da Taqe.

JuvRio

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas até o dia 30 de maio para 3.500 vagas nos cursos de Robótica e Design de Games. As aulas serão ministradas nos turnos da manhã, tarde e noite, durante todo o mês de junho, nas sete unidades dos Espaços da Juventude: Estácio, Madureira, Cidade de Deus, Vigário Geral, Vargem Pequena, Jacarezinho e Campo Grande.

MetrôRio e CIEE

Nos dias 15 e 16 de maio, quarta e quinta-feira, o MetrôRio sediará um mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro, realizado pelo Centro de Integração Empresa - Escola do Rio Janeiro (CIEE Rio). Durante esses dois dias, serão oferecidas 2.000 oportunidades, sendo 1.600 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, a partir do segundo período da faculdade; 295 vagas para Jovem Aprendiz e 105 para pessoas com deficiência (PCDs).

As vagas abrangem diversas áreas, com destaque para administração, pedagogia, contabilidade, marketing, direito, construção civil, tecnologia da informação e jornalismo. O evento ocorrerá das 7h às 15h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação. Os interessados devem apresentar documento com foto. Para agilizar o processo, os candidatos podem baixar o aplicativo do CIEE e se cadastrar previamente, comparecendo à estação Carioca apenas para acessar as vagas disponíveis. A inscrição é gratuita.

Para as vagas de jovem aprendiz, os interessados devem ter entre 14 e 24 anos incompletos, cursando ou já concluído o ensino médio. Já para o programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que o candidato esteja no ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.

Durante o evento, o CIEE Rio oferecerá cartilhas com orientações profissionais, incluindo dicas de currículo, entrevistas e informações sobre como se destacar no ambiente de trabalho. A equipe do CIEE Rio estará presente para fornecer orientação personalizada e esclarecer dúvidas sobre oportunidades de estágio, cursos de capacitação e desenvolvimento profissional.

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anunciou na segunda-feira (13) 1.760 novas vagas de emprego para trabalhadores com ou sem deficiência, sendo 511 reservadas para pessoas com deficiência. Os candidatos podem se inscrever pela internet.

Entre as oportunidades, destacam-se 100 vagas para pessoas com deficiência, como auxiliares de limpeza em diversos bairros da cidade, com requisitos mínimos de ensino fundamental completo e seis meses de experiência.

Além dessas vagas, há oportunidades para diversos outros cargos, tanto para candidatos com experiência anterior quanto para aqueles sem experiência. As vagas incluem motorista de caminhão, instalador fotovoltaico, cozinheiro (40 vagas), analista de RH (para candidatos com ensino superior completo), operador fiscal, auxiliar de linha de produção (destinado a PCDs), entre outras.

Além das vagas de emprego, há também oportunidades de estágio para estudantes universitários em áreas como farmácia, jornalismo, psicologia, engenharia de produção, ciências contábeis, administração, pedagogia e publicidade e propaganda, em diversas regiões da cidade.

Para aqueles sem acesso à internet, é possível se inscrever pessoalmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268, em novo endereço); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam das 8h às 16h, e os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição.



Proesc

A edtech Proesc.com, plataforma de gestão escolar online, atua no mercado educacional desde 2008 proporcionando integração, segurança e otimização nos processos diários de uma escola. No mês de maio, a startup está com duas vagas abertas. A primeira é para Business Development Representative (BDR) Júnior e a outra é de estágio em Design Gráfico, ambas em modelo remoto. Para mais informações, acesse o site da empresa.

