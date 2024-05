Unsplash/Unseen Studio Confira as oportunidades de concursos

Concursos públicos concedem 36.775 vagas em todas as regiões do Brasil, com salários de até R$ 39 mil. O maior tem 4.644 vagas e são oferecidas pela Fundação Municipal de Saúde de Teresina (PI).

Já o salário mais alto, de R$ 39 mil, é para quem passar no concurso da PGE-GO (Procuradoria-Geral do Estado de Goiás).

Veja todas as oportunidades:

Minas Gerais - Prefeitura de Itabirinha (MG) - Vagas: 367 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 15 mil / Inscrições: até 22/5.

Prefeitura de Nepomuceno (MG) - Vagas: 176 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 4.197 / Inscrições: até 22/5.



Prefeitura de Muzambinho (MG) - Vagas: 327 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.422,19 até R$ 20.175,68 / Inscrições: até 17/6.

Prefeitura de Ibirité (MG) - Vagas: 1.402 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.690 / Inscrições: de 24/6 até 24/7.

Prefeitura de Montes Claros (MG) - Vagas: 2.498 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.651,69 até R$ 16.619,88 / Inscrições: de 21/6 até 19/7.

Prefeitura de Minas Novas (MG) - Vagas: 241 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.593,60 / Inscrições: de 27/5 até 27/6.

Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) - Vagas: 211 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.467,32 até R$ 15.193,52 / Inscrições: de 3/6 até 2/7.

Prefeitura de Mantena (MG) - Vagas: 329 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 10.054 / Inscrições: de 24/6 até 25/7.

Prefeitura de Betim (MG) - Vagas: 1.341 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.345 até R$ 8.773,38 / Inscrições: de 3/6 até 2/7.

Prodabel (Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte)/MG - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.864,53 até R$ 7.726,35 / Inscrições: até 6/6.

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.175,30 / Inscrições: de 17/7 até 17/8.

Prefeitura de Buritis (MG) - Vagas: 526 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 7.170,46 / Inscrições: de 29/7 até 29/8.

Prefeitura de Montes Claros (MG) - Vagas: 1.753 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.997,55 até R$ 5.905,05 / Inscrições: de 3/6 até 2/7.

Prefeitura de São Joaquim de Bicas (MG) - Vagas: 368 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.557,83 até R$ 4.862,60 / Inscrições: de 17/6 até 16/7.

Prefeitura de Virginópolis (MG) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 928,32 até R$ 4.641,60 / Inscrições: até 5/6.

PM-MG (Polícia Militar de Minas Gerais) - Vagas: 3.102 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.360,83 / Inscrições: de 1º/8 até 1º/9.

Demlurb (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), em Juiz de Fora (MG) - Vagas: 217 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.967,44 / Inscrições: de 8/7 até 7/8.

Prefeitura de Além Paraíba (MG) - Vagas: 211 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 2.597,08 / Inscrições: de 2/7 até 1º/8.

São Paulo - Prefeitura de Batatais (SP) - Vagas: 41 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.632,18 até R$ 9.791,85 / Inscrições: até 20/5.



UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)/SP - Vagas: 22 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 6.356,02 / Inscrições: até 20/5.



Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 6 / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.564,93 até R$ 6.071,61 / Inscrições: até 20/5.



Prefeitura de Ilhabela (SP) - Vagas: 31 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.581,50 até R$ 6.153,60 / Inscrições: até 21/5.



Prefeitura de Cabreúva (SP) - Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.006,10 até R$ 7.884,05 / Inscrições: até 22/5.



Prefeitura de Bofete (SP) - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.493,87 até R$ 4.759,84 / Inscrições: até 23/5.



TaboãoPrev (Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra)/SP - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 27/5.



Prefeitura de Osasco (SP) - Vagas: 510 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.430 até R$ 6.904,12 / Inscrições: até 31/5.



TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP e MS) - Vagas: 269 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 / Inscrições: de 29/4 até 28/5.



Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 41 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.404,77 até R$ 8.809,69 / Inscrições: de 23/5 até 4/7.



FMJ (Faculdade Medicina de Jundiaí)/SP - Vagas: 13 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.477,67 até R$ 14.601,41 / Inscrições: de 20/5 até 16/6.

Prefeitura de Capivari (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.672,25 até R$ 17.382,59 / Inscrições: até 13/6.

Prefeitura de Monte Alto (SP) - Vagas: 103 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.554,38 até R$ 10.948,60 / Inscrições: até 4/6.

Cisbra (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas)/SP - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.617,25 até R$ 8.779,48 / Inscrições: até 10/6.

Semae-Piracicaba (Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba)/SP - Vagas: 51 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.619,08 até R$ 8.064,22 / Inscrições: até 13/6.

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.434,95 / Inscrições: até 5/6.

Prefeitura de Araçariguama (SP) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.627,15 até R$ 4.480,58 / Inscrições: até 17/6.

Fundação do ABC, em Mauá (SP) - Vagas: 315 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.335,14 / Inscrições: até 16/6.

Prefeitura de Sete Barras (SP) - Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.192,20 / Inscrições: até 3/6.

Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 4.001,68 / Inscrições: de 20/5 até 20/6.

Goiás - DGPP-GO (Diretoria-Geral de Polícia Penal de Goiás) - Vagas: 1.031 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.950,46 / Inscrições: até 21/5.



IF Goiano (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano)/GO - Vagas: 54 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.455,22 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 27/5.



Prefeitura de Jaraguá (GO) - Vagas: 443 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.295,95 / Inscrições: de 22/5 até 11/7.



Prefeitura de Santa Fé de Goiás (GO) - Vagas: 407 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.000 / Inscrições: de 29/5 até 28/6.



MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.910,20 / Inscrições: até 1º/6.



PGE-GO (Procuradoria-Geral do Estado de Goiás) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 39.112,10 / Inscrições: de 7/6 até 10/7.



Prefeitura de Aragoiânia (GO) - Vagas: 342 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 3.991,75 / Inscrições: até 10/6.



Prefeitura de Mineiros (GO) - Vagas: 1.929 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.180,35 até R$ 13.203,22 / Inscrições: de 27/5 até 28/6.



Polícia Científica de Goiás - Vagas: 117 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.974,15 / Inscrições: até 17/6.

BRB (Banco de Brasília) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.204,91 / Inscrições: até 9/6.



Piuí - FMS-Teresina (Fundação Municipal de Saúde de Teresina)/PI - Vagas: 4.644 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.199,92 / Inscrições: até 20/5.

Rio de Janeiro - PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.348,18 / Inscrições: até 20/5.

Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.561,08 até R$ 5.746,56 / Inscrições: até 23/5.



Prefeitura de Duas Barras (RJ) - Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.342,87 até R$ 11.748,55 / Inscrições: de 28/5 até 18/7.



UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 288 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.437,59 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 11/6.



DF - Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil)/DF - Vagas: 480 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.942,94 até R$ 10,8 mil / Inscrições: até 20/5.



Mato Grosso do Sul - Imasul-MS (Instituto de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 99 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.886,32 até R$ 7.501,48 / Inscrições: até 20/5.



TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP e MS) - Vagas: 269 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.529,65 até R$ 13.994,78 / Inscrições: de 29/4 até 28/5.



Prefeitura de Maracaju (MS) - Vagas: 250 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.921,33 até R$ 14.152,83 / Inscrições: até 8/7.



Rondônia - IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia) - Vagas: 76 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 23/5.

Unir (Universidade Federal de Rondônia) - Vagas: 74 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.667,19 até R$ 4.556,92 / Inscrições: de 20/5 até 20/6.



Prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO) - Vagas: 965 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 969,70 até R$ 4.420,55 / Inscrições: até 5/6.



Roraima - CRC-RR (Conselho Regional de Contabilidade de Roraima) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.966,10 até R$ 4.329,31 / Inscrições: até 20/5.

UFRR (Universidade Federal de Roraima) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.556,92 / Inscrições: até 3/6.

Espírito Santo - Ceasa-ES (Centrais de Abastecimento do Espírito Santo) - Vagas: 345 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.579,92 até R$ 8.186,29 / Inscrições: de 28/5 até 4/7.

iNOVA Capixaba (Fundação Estadual de Inovação em Saúde)/ES - Vagas: 594 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.529,86 até R$ 8.013,60 / Inscrições: até 2/6.

Permambuco - Prefeitura de Salgueiro (PE) - Vagas: 122 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.081,15 / Inscrições: até 20/5.

Prefeitura de Camaragibe (PE) - Vagas: 200 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.499,39 / Inscrições: até 28/5.

Polícia Científica de Pernambuco - Vagas: 213 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.700 até R$ 10.622,86 / Inscrições: até 3/6.

Prefeitura de Belo Jardim (PE) - Vagas: 168 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.600 / Inscrições: até 2/6.

Exército e Marinha - Oficiais do Serviço de Saúde - Vagas: 163 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.245 / Inscrições: até 14/6.

Oficiais dos quadros complementar e de capelães - Vagas: 47 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: até 14/6

EsPCEx -Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.200 até R$ 7.500 / Inscrições: até 21/5.

IME- Vagas: 137 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.334 até R$ 8.245 / Inscrições: de 29/5 até 10/7

QTPA - Vagas: 11 / Escolaridade: médio e técnico / Salário: R$ 3.825 / Inscrições: de 9/7 até 31/7.

Músicos - Vagas: 39 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.234,75 / Inscrições: até 31/5.



