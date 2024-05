Reprodução Cochapa tem feito sucesso nas redes sociais





A combinação inusitada e deliciosa de uma coxinha de frango com o tradicional pão na chapa deu origem à "Cochapa", uma criação que rapidamente se tornou um fenômeno nas redes sociais e virou notícia do Portal G1.



A invenção ganhou destaque após um vídeo no Instagram alcançar 4,5 milhões de visualizações e receber 118 mil curtidas, colocando a padaria familiar por trás dessa inovação no centro das atenções.

A ideia da Cochapa surgiu durante a Festa da Coxinha, onde os proprietários buscavam apresentar algo novo e diferenciado.

A criação envolveu unir a coxinha com a técnica de selar requeijão na chapa, resultando em um produto padronizado, com todas as unidades apresentando o mesmo tamanho, quantidade de recheio e uma camada de requeijão.

A Cochapa é colocada na chapa quente por 2-3 minutos, proporcionando a crocância que conquistou os clientes.

O primeiro vídeo viral da Cochapa foi publicado em maio de 2023, o que aumentou significativamente a visibilidade da padaria. Durante a Festa da Coxinha, a Cochapa se destacou e ficou em segundo lugar nas vendas.

Em 2024, uma influenciadora ajudou a nova viralização do produto, o que resultou em um aumento nas vendas, dobrando a comercialização da Cochapa em comparação com a coxinha tradicional.

A padaria responsável pela Cochapa tem uma origem familiar. Foi fundada em 2016 por Rafaela e seu irmão, inicialmente na casa dos pais.

A família investiu na reforma da casa e vendeu carros para iniciar o negócio. Desde então, a padaria expandiu suas operações e agora possui duas unidades em Limeira e três franquias no interior paulista.





