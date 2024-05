Reprodução Nesta sexta-feira (10/05), a TV Globo mostrou imagens impressionantes de um "cemitério de carros" em Eldorado do Sul, na Região na Metropolitana de Porto Alegre.





As recentes chuvas intensas que assolaram o estado do Rio Grande do Sul trouxeram não apenas danos materiais, mas também impactos significativos na economia local, afetando mais de 94% da atividade econômica gaúcha.

O setor produtivo, especialmente as empresas de pequeno e médio porte, enfrenta desafios consideráveis e teme pela sua sobrevivência e pelo emprego de seus colaboradores, segundo informações do Portal G1.

Diante desse cenário desafiador, iniciativas tanto do governo estadual quanto federal foram anunciadas visando auxiliar famílias e empresários na recuperação e manutenção do emprego.

Além disso, os bancos também apresentaram medidas como a ampliação de linhas de crédito, isenção de tarifas e suspensão de cobranças em contratos, buscando dar suporte financeiro nesse momento crítico.

No entanto, as demandas do setor produtivo vão além do aspecto financeiro. Flexibilização do mercado de trabalho, adiantamento de férias, redução da jornada, suspensão de contratos e compensação futura do banco de horas são algumas das solicitações apresentadas pelas empresas como forma de mitigar os impactos das chuvas.

Um dos programas em destaque é o "Resgate-RS", que propõe medidas tributárias específicas para a reconstrução econômica do estado, buscando aliviar a carga fiscal sobre as empresas afetadas pelas intempéries.

A logística também se torna um ponto crucial, com problemas de deslocamento de produtos, falta de insumos e preocupações com possíveis impactos na inflação devido à escassez de produtos. Esses desafios afetam diretamente a cadeia de produção, exigindo soluções ágeis e eficazes.

Apesar dos desafios, há perspectivas de recuperação mais rápida em setores como a construção civil, serviços e indústrias específicas, como a metalmecânica, de alimentação e moveleira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.