Reprodução/Instagram Alfie Best deve se tornar o primeiro cigano bilionário do mundo

O " clube dos bilionários '' do mundo deve receber o seu primeiro membro cigano em breve: o empresário britânico Alfie Best, fundador da empresa Wyldecrest Parks, conta com uma fortuna de £ 947 milhões (que equivale a R$ 6,1 bilhões) e está cada vez mais perto de alcançar seu primeiro bilhão.

A Lista dos Ricos do jornal inglês The Times foi quem divulgou a previsão da estreia de Best, que viu sua fortuna ter um salto de £ 202 milhões (R$ 1,1 bilhões) no último ano.

O empresário, que é o cigano mais rico do Reino Unido, já consta na lista das 350 pessoas mais ricas do país.

Dono de imóveis, empresa e time de futebol

Toda essa fortuna foi acumulada com o sucesso da Wyldecrest Parks, companhia de parques para trailers fundada e gerida por Best, que opera com cerca de 101 unidades em todo o território britânico.

Além da empresa de parques, desde a pandemia, o empresário também é o dono do East Thurrock United, um time semi-profissional de futebol da região de Essex que está fora da liga.

Apesar do seu sucesso no ramo do turismo, Best vive como exilado fiscal em Mônaco desde abril deste ano. "A Grã-Bretanha precisa acordar – estamos perdendo criadores de riqueza. O nosso sistema fiscal e as regulamentações empresariais estão esterilizando as poucas pessoas fortes que constroem economias", disse o empresário em entrevista ao The Times.

“Precisamos dessas pessoas para iniciar negócios e criar empregos. O Brexit foi uma oportunidade de ouro para criar um ambiente pró-empreendedorismo em rápido crescimento. Essa chance foi completamente desperdiçada”, continuou o empresário.

Antes de deixar o Reino Unido, Best fez uma série de vendas, que incluíram oito supercarros de valores milionários e seu helicóptero Airbus ACH130 de sete lugares, de £ 4,5 milhões (R$ 30 milhões).

O pai de dois filhos detém um vasto portfólio de propriedades, que inclui dez vilas para aluguel em Barbados e um campo de golfe em Herefordshire, bem como muitas casas em Londres e arredores no valor total de quase £ 30 milhões (R$ 194,5 milhões).

Exilado fiscal

Hoje, ele mora de aluguel em um apartamento de dois quartos em Mônaco, enquanto não garante sua residência no país, que não cobra impostos de propriedades.

“Achei que Rishi Sunak seria como um segundo Jesus para o nosso país – encorajando os criadores de riqueza. Havia alguém que entendia de negócios e era casado com uma família rica. Como eu estava errado", disse, na entrevista.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp