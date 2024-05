Divulgação/IM Music / Pipoca Moderna Turês de Ivete e Ludmilla foram canceladas

As turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla foram canceladas na última quarta-feira (15) . A baiana faria um especial para celebrar 30 anos de carreira, enquanto a carioca comemoraria seus 10 anos no funk. A notícia caiu como uma bomba e surpreendeu os fãs - muitos já haviam até comprado ingressos para os shows.

Para todos os que adquiriram entradas para os shows, as orientações de Ivete e Ludmilla foram tratar diretamente com a 30e, produtora dos eventos. Em nota, a empresa afirmou que divulgará os procedimentos para reembolso "o mais breve possível" . É possível acompanhar o site da 30e , além das redes sociais .

As vendas das turnês estavam sendo realizadas no site Eventim, que afirma, em comunicado, ser responsabilidade da produtora o reembolso em caso de cancelamento. "A devolução destes valores é de responsabilidade dos promotores, produtores e/ou realizadores dos eventos, sendo a Eventim apenas o sistema que possibilitará o reembolso deste valor ao usuário", explica o documento.

Polêmica

Ivete afirmou que o cancelamento se deu porque a produtora responsável pelos shows não conseguiria garantir as condições consideradas necessárias para que as apresentações acontecessem com "excelência" e "segurança". A mesma versão foi adotada por Ludmilla.

Em seu comunicado, a 30e afirmou que o cancelamento das turnês foi uma decisão unilateral . "A produtora lamenta, mas respeita a decisão unilateral das artistas e esclarece que, em nenhum momento, avaliou o cancelamento das duas turnês. Em relação à turnê “Festa”, por questões de demanda, a empresa propôs à artista e sua equipe uma readequação da estrutura e produção e foi surpreendida com o comunicado publicado", diz um trecho do comunicado.



"Em relação à turnê “Ludmilla in the house tour”, não houve nenhuma negociação anterior à decisão exclusiva da artista, e seu comunicado. A 30e divulgará o mais breve possível os procedimentos relacionados ao reembolso para os fãs que já haviam adquirido ingresso", acrescenta a empresa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp