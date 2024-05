Reprodução X Marinez Hauenstein

Marinez Hauenstein, uma empresária de Arroio do Meio (RS) , compartilhou seu desabafo nas redes sociais após sofrer um roubo de aproximadamente R$ 2 milhões em mercadorias de sua loja. Os suspeitos levaram uma quantidade significativa de itens , incluindo computadores, freezer, geladeira e até mesmo motos pertencentes aos funcionários.

O prejuízo é imenso, não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, como evidenciado pelas palavras da empresária:

"Olha o que eles fizeram com a nossa loja, em Arroio do Meio! Entraram, saquearam, roubaram tudo. As prateleiras estavam lindas, os corredores estavam cheios de mercadoria. Tiraram tudo. Levaram freezer, geladeira. Não deixaram nada. Eu tinha montado uma padaria aqui, a coisa mais linda. Tudo limpinho, tudo novinho. Até a pia e a fritadeira eles levaram. Mais de 20 mil itens dentro dessa loja. Aproximadamente dois milhões em mercadoria. Levaram todo o meu estoque eu tinha aqui dentro".



Embora a loja não tenha sido afetada pelas inundações, ficou coberta de lama. A família possui outras três lojas, que foram atingidas pelas chuvas.

"Como pode ter pessoas tão baixas para fazer isso? Justo quando todos nós todos estávamos passando por dificuldades, de perdas de familiares, entre outras coisas... Até onde chega o ser humano?! Isso é vergonhoso e revoltante", diz a empresária no vídeo.



A comunidade está se mobilizando para ajudar: uma vaquinha online já arrecadou uma quantia significativa para auxiliar a empresária a se recuperar. Até agora, R$ 15.414,48 foram arrecadados por amigos que abriram a página para ajudar a mulher. O objetivo é arrecadar R$ 2 milhões.

Veja o vídeo:

Empresária de Arroio do Meio/RS mostra loja completamente furtada!!!

Vândalos deixaram prejuízo de mais 2 milhões de reais:



"O Ser Humano é ruim", relata a vítima pic.twitter.com/g4GAc65doU — Maria P (@damadanoite14) May 11, 2024