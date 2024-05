Agência Brasil Inss





No início de cada ano, os benefícios previdenciários pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são reajustados para acompanhar a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Este reajuste é fundamental para manter o poder de compra dos aposentados e pensionistas.

Para 2025, a Genial Investimentos prevê um salário mínimo de R$ 1.508,66 e um teto previdenciário de R$ 8.092,54. Já o governo projeta um salário mínimo ligeiramente inferior, de R$ 1.502.

O piso das aposentadorias continua vinculado ao salário mínimo, assegurando um reajuste real aos beneficiários que recebem os valores mais baixos.

Os valores dos benefícios são projetados para aumentar progressivamente de 2023 a 2025.



O reajuste é aplicado na competência de janeiro e refletido nos valores recebidos no final de janeiro e início de fevereiro. Os beneficiários podem verificar os novos valores através do site e aplicativo Meu INSS.

O reajuste dos benefícios é baseado na inflação acumulada do último ano, medida pelo INPC. Para 2024, a Genial Investimentos projeta uma inflação de 3,94%, enquanto a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda prevê uma inflação de 3,25%.

O impacto do reajuste é maior para os beneficiários que recebem o valor mínimo, pois o reajuste inclui tanto a inflação quanto o crescimento econômico. Para aqueles que recebem valores acima do mínimo, o reajuste é feito apenas com base na inflação.

Enquanto a Genial Investimentos prevê uma inflação de 3,94% para 2024, a Warren Investimentos tem uma estimativa mais conservadora, de 3,70%, contrastando com a projeção oficial do Ministério da Fazenda de 3,25%.

Aposentados e pensionistas frequentemente criticam os reajustes, especialmente aqueles que recebem valores próximos ao salário mínimo. Para atender a essas demandas, está em tramitação o projeto de lei 1.468, que propõe um adicional de 5% nas aposentadorias e pensões a cada cinco anos. O projeto, de autoria do deputado Pompeu de Mattos, visa modificar a lei 8.213 de 1996, garantindo um aumento quinquenal de 5% a todos os beneficiários do INSS.

