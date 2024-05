Gilvan Rocha/Agência Brasil Prefeitura de Porto Alegre a esquerda e o Mercado Municipal a direita, alagados, após chuva intensa.

Levantamento divulgado nesta terça-feira (14) pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) no Rio Grande do Sul aponta que foram feitas 69 denúncias de violações aos direitos trabalhistas relacionadas às chuvas que assolam o estado e já deixaram 149 mortos .

As denúncias estão relacionadas a obrigatoriedade de comparecimento ou permanência em áreas alagadas ou sob o risco de enchente no Rio Grande do Sul. Segundo o levantamento, a maior parte dos casos se concentra em Porto Alegre - quase 80%.

De acordo com informações do G1, as denúncias são contra vários empregadores de diversos ramos. A maior parte dos relatos está relacionada a empresas localizadas ou afetadas por questões logísticas em áreas alagadas.

Caso as irregularidades sejam confirmadas, serão instaurados inquéritos civis nos quais as empresas terão a opção de assinar Termo de Ajuste de Conduta (TAC) ou responder a ação civil pública, sem que isso impeça a atuação de outros órgãos, como o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Justiça do Trabalho.

A submissão injustificada do empregado a situações de risco à integridade física, acidentes ou doenças, pode caracterizar abuso de poder diretivo e gerar direito à indenização. A situação também pode, eventualmente, evoluir para caso de assédio.

Orientações do Ministério do Trabalho

O Ministério afirma que se reuniu com entidades representantes de empregados e empregadores gaúchos para estabelecer medidas trabalhistas alternativas no contexto atual do estado.

A orientação aos empregadores é de que priorizem medidas que visem a manutenção de renda e do salário dos funcionários, além de manterem o diálogo com as entidades sindicais.

O MPT ressalta, no levantamento, que investiga as denúncias do RS em regime de urgência e com tramitação prioritário, e que quaisquer irregularidades trabalhistas podem ser denunciadas via site do MPT ou link direto .

