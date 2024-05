Thinkstock/BBC Governo vai importar arroz





O Governo Federal tomou medidas para enfrentar os desafios causados pelas inundações no Rio Grande do Sul que afetaram severamente a produção de arroz. Com a importação, o preço final do quilo do arroz será de R$ 4.



Em uma iniciativa estratégica, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) foi autorizada a importar uma quantidade de arroz, visando estabilizar o mercado nacional e garantir preços acessíveis aos consumidores.

Segundo o governo Lula (PT), essa ação não apenas tem o objetivo de reduzir as consequências econômicas e sociais desses eventos, mas também de fortalecer a segurança alimentar em regiões metropolitanas, onde a demanda por alimentos básicos é alta.

A importação de arroz, estabelecida pela Medida Provisória nº 1.217/2024, quer evitar especulações nos preços e garantir que o produto importado seja distribuído de forma equitativa, priorizando áreas com maior necessidade e pequenos varejistas.

Os recursos destinados a essa operação totalizam mais de meio bilhão de reais, incluindo investimentos para a equalização de preços e a garantia de que o arroz chegue aos consumidores finais por um valor justo, conforme tem dito ministros do governo federal.

A estratégia inclui também o empacotamento do arroz importado em embalagens padronizadas de 2 quilos, com a marca do Governo Federal claramente destacada, para facilitar a identificação e garantir a transparência no processo de distribuição.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp