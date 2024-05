shutterstock Carteira de trabalho

O pagamento do abono salarial PIS-Pasep 2024 , referente ao ano-base 2022, será feito nesta quarta-feira (15) para os nascidos em maio e junho, além de todos os trabalhadores do Rio Grande do Sul.

Esta será a quarta leva do benefício liberada pelo governo federal neste ano. Em fevereiro, o Ministério do Trabalho fez o pagamento para os nascidos no mês de janeiro. Já em março, foi a vez dos trabalhadores nascidos em fevereiro. No mês passado, receberam os nascidos em março e abril.

O abono salarial é um benefício no valor de até um salário-mínimo concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa.

No geral, têm direito ao abono funcionários da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que trabalharam durante pelo menos 30 dias no ano-base e receberam até dois salários-mínimos por mês.

No Rio Grande do Sul, além do pagamento já programado, serão antecipados os créditos dos benefícios para os nascidos de julho a dezembro, devido à situação de calamidade no estado.

O pagamento ocorrerá automaticamente, não sendo necessária manifestação ou solicitação por parte do beneficiário. Para receber, o estabelecimento empregador precisa estar no estado do RS.

Calendário de Pagamento Pis-Pasep 2024 (Ano-Base 2022)

Janeiro: Recebe a partir de 15/02/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Fevereiro: Recebe a partir de 15/03/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Março: Recebe a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Abril: Recebe a partir de 15/04/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Maio: Recebe a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Junho: Recebe a partir de 15/05/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Julho: Recebe a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Agosto: Recebe a partir de 17/06/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Setembro: Recebe a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Outubro: Recebe a partir de 15/07/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Novembro: Recebe a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Dezembro: Recebe a partir de 15/08/2024, com pagamento final em 27/12/2024.

Ao todo, 24,8 milhões de trabalhadores receberão o abono neste ano, segundo o Ministério do Trabalho, sendo 21,9 milhões da iniciativa privada e 2,9 milhões do serviço público.

Qual o valor?

O valor do abono salarial corresponde proporcionalmente ao número de meses trabalhados no ano base:

1 R$ 118

2 R$ 235

3 R$ 353

4 R$ 471

5 R$ 588

6 R$ 706

7 R$ 824

8 R$ 941

9 R$ 1.059

10 R$ 1.177

11 R$ 1.294

12 R$ 1.412

Mais informações podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo os dígitos UF pela sigla do estado do trabalhador).

