A reforma tributária tem mais de 350 páginas, 499 artigos e 24 anexos, e trata dos principais aspectos dos novos tributos (IBS, CBS e IS). Um dos pontos mais polêmicos é o que trata do imposto seletivo , conhecido também como "Imposto do Pecado" , que vai incidir sobre produtos e serviços prejudiciais à saúde, entre eles a cerveja e o refrigerante .

A medida é também adotada por outros países e visa tributar condutas que se pretende desincentivar - o objetivo, portanto, não é a arrecadação, mas sim a diminuição do consumo de produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

As alíquotas de cada um dos produtos, porém, ainda não são conhecidas, e serão definidas em lei ordinária.

Produtos com imposto seletivo:

Veículos : automóveis de passageiros e determinados veículos para transporte de carga;

: automóveis de passageiros e determinados veículos para transporte de carga; Embarcações e aeronaves : helicópteros, aviões, iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte com motor;

: helicópteros, aviões, iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte com motor; Produtos fumígenos : cigarros, cigarrilhas e charutos;

: cigarros, cigarrilhas e charutos; Bebidas alcoólicas : cerveja, vinho, licores, whisky, vodca e rum, entre outras;

: cerveja, vinho, licores, whisky, vodca e rum, entre outras; Bebidas açucaradas : refrigerantes com açúcar ou outros edulcorantes ou aromatizantes;

: refrigerantes com açúcar ou outros edulcorantes ou aromatizantes; Bens minerais extraídos : minério de ferro, óleo bruto de petróleo e gás natural.

A reforma tributária entrará em vigor a partir de 2027. Como o Congresso ainda avaliará item por item do projeto de lei (PL), inclusive do imposto seletivo, ainda não é possível saber qual será o tamanho do impacto no bolso do consumidor.

É certo, porém, que o novo imposto será cobrado apenas uma vez na cadeia, ao contrário do que acontece com o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) atualmente.

Cerveja e destilados

No caso especificamente das bebidas alcoólicas, de acordo com o texto, o imposto será cobrado conforme o teor alcoólico. Ou seja, quanto maior a proporção de álcool na bebida, maior será o "imposto do pecado". A expectativa, assim, é que a cerveja tenha menor incidência de imposto.

Atualmente, as bebidas alcóolicas já têm tributação mais elevada que as demais, portanto é possível que a reforma não altere tanto os preços. Já os refrigerantes, mais taxados em vários países, ainda não são alvo de impostos maiores no Brasil, por isso devem ficar mais caros após a reforma.

Veículos e bens mineiras

Para carros, embarcações e aviões, a incidência vai variar a partir de uma alíquota base, conforme os atributos de cada veículo, como potência do veículo; eficiência energética; desempenho estrutural e tecnologias assistivas à direção; reciclabilidade de materiais; pegada de carbono; e densidade tecnológica.

Já os bens minerais extraídos terão alíquota máxima de 1%, segundo o texto sancionado em 2023.

