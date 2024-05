Gilvan Rocha/Agência Brasil Prefeitura de Porto Alegre a esquerda e o Mercado Municipal a direita, alagados, após chuva intensa.

O Ministério da Fazenda está finalizando os preparativos para o lançamento de um programa de auxílio destinado às famílias desabrigadas no estado do Rio Grande do Sul devido às recentes e intensas chuvas que assolam a região.



A iniciativa visa oferecer suporte às pessoas afetadas pelas tempestades, facilitando a reconstrução de suas residências e o restabelecimento de suas condições de vida.

Segundo informações divulgadas pela renomada jornalista Mônica Bergamo, o programa consistirá em um voucher destinado às famílias desabrigadas, que poderão utilizá-lo para a compra de materiais de construção, móveis e eletrodomésticos essenciais para o restabelecimento de seus lares.

Cada família beneficiada receberá um valor de R$ 5 mil para auxiliar nas despesas relacionadas à reconstrução e reposição de bens perdidos nas chuvas.

O plano, que está próximo de ser finalizado, será submetido à apreciação e aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A proposta inicial não limita o uso do auxílio, permitindo que cada família utilize os recursos da maneira que julgar mais adequada às suas necessidades.

Essa flexibilidade visa garantir que o auxílio possa ser empregado de forma eficiente e abrangente, atendendo às demandas específicas de cada família afetada.

Estima-se que o programa atenderá cerca de 100 mil famílias desabrigadas no Rio Grande do Sul, totalizando um investimento de R$ 500 milhões por parte do governo federal.

Esse montante representará um importante apoio para as famílias atingidas, proporcionando condições para a reconstrução de suas moradias e a retomada de suas vidas após os impactos das chuvas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp