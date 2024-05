Divulgação A emissora foi condenada por não pagar o prêmio à cantora





A justiça condenou o SBT a pagar uma indenização de R$ 342 mil à vendedora Vania de Souza, vencedora do concurso "Tem um cantor gospel lá em casa", realizado em 2011 no programa da Eliana.

O concurso prometia à vencedora a gravação de um CD e um prêmio em dinheiro, porém, Vania nunca recebeu tais benefícios, segundo informações dadas pelo Portal UOL.

Vania de Souza foi declarada vencedora do concurso, que tinha como objetivo descobrir novos talentos no cenário musical gospel brasileiro.

No entanto, a vencedora não teve a oportunidade de gravar seu CD nem receber o prêmio em dinheiro, conforme estipulado no regulamento do concurso.

O SBT, responsável pela organização do concurso, alegou que a responsabilidade pela gravação do CD era da empresa Support Congressos, parceira na realização do evento. No entanto, mesmo após a cobrança de Vania, os prêmios não foram concedidos.

Em resposta à situação, o SBT afirmou que procurou Vania para o pagamento do prêmio em dinheiro, mas não conseguiu localizá-la.

Por outro lado, a Support Congressos argumentou que Vania já havia gravado um CD anteriormente, o que a desqualificava de receber os prêmios conforme o regulamento estabelecido.

Diante da disputa e da ausência de cumprimento dos prêmios prometidos, Vania de Souza buscou reparação na justiça.

Após um processo judicial, as empresas foram condenadas a pagar uma indenização conjunta no valor de R$ 342 mil, mais juros e correção monetária desde 2011, ano em que o concurso foi realizado.

A apresentadora Eliana sairá do SBT em junho, após 15 anos de emissora. Ela ainda não tem um novo destino na televisão.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp