Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

Uma aposta feita em Fundão, no Espírito Santo, acertou as seis dezenas do Concurso 2.723 da Mega-Sena sorteado na noite deste sábado (11) e vai receber R$ 46.726.380,41.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 09 - 17 - 19 - 33 - 56.

Cem apostas acertaram 5 números e ganharam R$ 38.633,40. Outros 6.090 jogos vencedores acertaram 4 números; cada um deles fatura R$ 906,24.

Ao todo, o concurso arrecadou R$ 67.007.320,00.

Próximo concurso

No próximo concurso, com sorteio na terça-feira (14), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking CAIXA. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

