Reprodução Turista pagou valor alto por pizza nos EUA





Um turista em Aspen, nos Estados Unidos, revelou recentemente sua surpresa e indignação ao receber a conta por duas pizzas de 10 pedaços pedidas para viagem. O registro do preço exorbitante das pizzas rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando discussões acaloradas sobre o custo e a ética do restaurante.

O valor cobrado pelo estabelecimento por duas pizzas de tamanho padrão foi de 91 dólares, no entanto, após a inclusão de uma autorização para margem acima do total, o turista foi surpreendido com um total de 137.66 dólares.

As reações nas redes sociais foram intensas, com muitos usuários expressando choque e descontentamento com o preço elevado das pizzas. Comentários como "golpe" e "fraude" foram comuns.

Diversas opiniões surgiram sobre o assunto, com alguns usuários enfatizando que uma pizza nunca deveria custar tão caro, especialmente considerando o valor dos ingredientes básicos.

Outros mencionaram experiências anteriores em Aspen, onde os preços também eram notavelmente altos para alimentos simples, levantando preocupações sobre a acessibilidade e a transparência nos preços.

Além do custo, a qualidade das pizzas também foi questionada, com críticas à aparência e ao sabor do produto entregue.

Muitos comentários destacaram que, além do preço exorbitante, a pizza parecia estar aquém das expectativas em termos de qualidade e apresentação.

