O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta sexta-feira (10), que o estado gaúcho antecipará o pagamento de metade do 13º salário para servidores públicos estaduais. A previsão é de que o valor caia até dia 15 de junho.

“Tomamos a decisão de fazer a antecipação de parte do 13º salário dos nossos servidores”, informou o governador Eduardo Leite (PSDB), em coletiva de imprensa nesta sexta.

O estado irá liberar cerca de R$ 900 milhões para o pagamento antecipado do 13º.

Na quinta-feira (9), o governo federal anunciou um conjunto de 12 medidas para auxiliar a população gaúcha, com valor total de recursos de R$ 50,945 bilhões e impacto de R$ 7,695 bilhões no primário. A expectativa é beneficiar 3,5 milhões de pessoas.

Últimas atualizações

Os temporais que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) causaram 116 mortes , segundo o boletim da Defesa Civil divulgado nesta quinta-feira. O órgão informa ainda que há um óbito em investigação.

O número de feridos é de 756. Já a quantidade de desaparecidos é de 143.

Ainda, a Defesa Civil do estado informa que 70.863 pessoas e 9.984 animais foram resgatados.

O órgão contabiliza mais de 337.346 pessoas desalojadas, além de 70.772 pessoas em abrigos. Ao todo, 437 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 1.947.372 pessoas.

Empréstimos no RS

Em coletiva, Eduardo Leite disse ainda que o Banrisul deverá anunciar a possibilidade de suspensão de débito dos financiamentos consignados dos servidores afetados pela catástrofe. As condições e os prazos de suspensão serão anunciados ainda nesta sexta-feira (10).



“Também é uma forma de dar um suporte extra aos servidores neste momento”, disse Eduardo Leite. Segundo o governador, isso dará “fôlego” para reorganização das casas e dos custos extraordinários neste período atípico.

