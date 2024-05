Agência Brasil Bolsa Família

O governo federal anunciou nesta quinta-feira (9) um pacote de medidas de auxílio financeiro para o Rio Grande do Sul, totalizando R$ 50,9 bilhões . Entre essas medidas, está a antecipação do calendário de pagamento dos programas Bolsa Família e auxílio-gás, destinados a atender aproximadamente 583 mil famílias, com um impacto estimado de R$ 380 milhões.

A partir do próximo dia 17, os beneficiários dos municípios gaúchos poderão movimentar o recurso do Bolsa Família, sem necessidade de aguardar a data previamente estipulada, que segue um calendário escalonado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). O valor estará disponível no primeiro dia de repasse do Bolsa Família para os municípios do Rio Grande do Sul.

A consulta sobre o benefício pode ser realizada por meio dos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. Além disso, a seleção das famílias para o auxílio gás é feita considerando os dados fornecidos pelas prefeituras no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal.



Medidas

Para os trabalhadores assalariados, o governo determinou a antecipação do cronograma de pagamento do abono salarial para até 705 mil pessoas, que totaliza R$ 758 milhões.

Além disso, o governo prevê a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego para aqueles que já estavam recebendo o auxílio antes da decretação de calamidade, medida que deve beneficiar 140 mil trabalhadores.

Prioridade para restituição do IR

Além disso, foi estabelecida prioridade para o pagamento da restituição de Imposto de Renda para os contribuintes do Rio Grande do Sul, com mais de 1,6 milhão de restituições a serem pagas até junho.

Saque

Para sacar, dirija-se a um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Insira o cartão do Cidadão no terminal e siga as instruções na tela para selecionar a opção de saque. Informe o valor desejado, insira a senha do cartão do Cidadão e confirme a operação para obter o dinheiro.

