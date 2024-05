Divulgação/Ypê Detergente Ypê oferece risco de contaminação biológica

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu diversos lotes do detergente Ypê devido ao risco de contaminação biológica. A empresa fabricante informou à Anvisa sobre o recolhimento voluntário do produto, mas não especificou a data dessa ação.

Durante a análise da produção, a Anvisa identificou um problema que poderia causar contaminação microbiológica. A decisão foi publicada no Diário Oficial e abrange todos os detergentes fabricados em julho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2022 com os lotes finais 1 e 3. Isso inclui todos os tipos de detergentes com essa identificação.

A Química Amparo , fabricante do detergente Ypê , afirmou que retirou os produtos do mercado cerca de um mês atrás. Após uma análise interna, constatou-se uma alteração no cheiro tradicional nos lotes afetados, sem representar risco à saúde ou segurança do consumidor, embora em alguns casos seja perceptível pelo olfato.

"Após uma rigorosa análise interna identificou-se, em alguns lotes específicos, a possibilidade de descaracterização em seu odor tradicional, sem risco à saúde ou segurança do consumidor, porém, em alguns casos perceptível ao olfato", disse em nota ao jornal O GLOBO.

