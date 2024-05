ESG Insights Chuvas no Rio Grande do Sul causaram estragos





O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou a liberação do saque calamidade do FGTS a partir desta quarta-feira (8), beneficiando os trabalhadores afetados pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul.

Além disso, a partir da próxima segunda-feira (13), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá antecipar duas parcelas do seguro-desemprego e o abono salarial para os afetados no estado gaúcho.

Essas medidas emergenciais foram autorizadas por decreto publicado na última terça-feira (7) e devem beneficiar cerca de 900 mil pessoas que residem no Rio Grande do Sul.

O FGTS estará disponível para os trabalhadores que vivem em cidades onde o governo federal decretou estado de calamidade pública, que até o momento são 336 municípios, podendo aumentar esse número. O abono salarial, por sua vez, será liberado para todo o estado.

Veja detalhadamente as ações emergenciais:

Seguro-desemprego : O governo Lula permitirá a liberação de mais duas parcelas do seguro-desemprego para 139.633 pessoas, com uma média de R$ 1.782,50 por parcela. Isso resultará em um investimento de R$ 497,8 milhões pelo Ministério do Trabalho.

FGTS aos trabalhadores : Os trabalhadores afetados terão autorização para sacar o FGTS, com um limite de até R$ 6.220,00 por pessoa. Estima-se que 73.007 pessoas serão beneficiadas, totalizando um custo para a União de aproximadamente R$ 284,4 milhões.

Abono salarial : O pagamento médio da parcela será de R$ 1.075,23, sendo que o pagamento de maio também incluirá a antecipação dos meses de junho, julho e agosto. Isso representará um investimento de R$ 758,3 milhões pelo governo, beneficiando 705.273 pessoas.

