Uma grande reviravolta na indústria de cervejas artesanais aconteceu recentemente, quando James Watt anunciou sua saída do cargo de CEO da BrewDog após 17 anos no comando da empresa.

Sua decisão foi marcada por polêmicas que abalaram não apenas a reputação da empresa, mas também seu status como B Corp, um selo que celebra o compromisso das empresas com padrões éticos e de responsabilidade social.

Watt, conhecido por sua forte personalidade e pelas campanhas publicitárias consideradas pelo mercado como ousadas, decidiu passar o bastão para James Arrow em meio a uma série de críticas enfrentadas pela empresa.

Entre as principais polêmicas que marcaram o período de liderança de Watt estão a perda do status de B Corp devido a uma "cultura de medo" interna e críticas por sua postura em eventos como a Copa do Mundo de 2022.

A BrewDog, que começou como uma microcervejaria em 2007, rapidamente se tornou uma potência global no mundo das cervejas artesanais, destacando-se por seus produtos de alto teor alcoólico e suas ações publicitárias provocativas.

No entanto, seu crescimento agressivo e algumas decisões polêmicas resultaram em críticas severas nos últimos anos.

Entre as principais críticas enfrentadas pela BrewDog estão mudanças salariais, como a não contratação de novos funcionários com um "salário mínimo real" e a implementação de um "esquema de bônus único".

Ex-funcionários também levantaram acusações de uma cultura tóxica e de medo dentro da empresa, levando a mudanças internas e pedidos de desculpas por parte de Watt.

A saída de Watt do cargo de CEO foi interpretada pelo mercado como uma resposta direta às críticas e uma oportunidade para a BrewDog repensar sua estratégia e restaurar sua reputação.

