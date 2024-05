Agência Brasil INSS paga aposentadorias de março nesta terça; veja quem recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga a parcela do 13º dos beneficiários da Previdência Social que recebem até um salário mínimo com benefício terminado em 9 nesta terça-feira (7), conforme determinado pelo governo federal no mês passado.

Além disso, quem recebe acima de um salário mínimo e tem número do benefício terminado em 4 e 9 também recebe.

A antecipação beneficiará 33,6 milhões de aposentados e pensionistas, representando uma injeção de R$ 33,68 bilhões na economia do país. Os valores estão sendo depositados junto com o benefício referente a abril, entre os dias 24 de abril e 8 de maio.

Veja o calendário do 13º do INSS:

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final do benefício 1: 24/abr

Final do benefício 2: 25/abr

Final do benefício 3: 26/abr

Final do benefício 4: 29/abr

Final do benefício 5: 30/abr

Final do benefício 6: 2/mai

Final do benefício 7: 3/mai

Final do benefício 8: 6/mai

Final do benefício 9: 7/mai

Final do benefício 0: 8/mai

Para quem ganha acima do salário mínimo:

Final do benefício 1 e 6: 2/mai

Final do benefício 2 e 7: 3/mai

Final do benefício 3 e 8: 6/mai

Final do benefício 4 e 9: 7/mai

Final do benefício 5 e 0: 8/mai

13º do INSS antecipado

O abono é pago a aposentados, pensionistas e pessoas que recebem benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio-reclusão. Quem recebe salário-maternidade também tem direito, mas o valor é pago junto com a última parcela do benefício. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não inclui o valor adicional.

A antecipação corresponde a 50% do valor total e não sofre desconto de Imposto de Renda. O imposto é cobrado apenas na segunda parcela, que será paga entre o final de maio e o início de junho.

Como consultar o 13º do INSS

Para consultar, basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, onde é possível visualizar o extrato de pagamento e o valor do 13º salário.

Como consultar pelo site:



Acesse gov.br/meuinss

Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br"

Depois, informe o CPF e clique em "Continuar"

Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar"

Na página inicial, clique em "Extrato de Pagamento"

No extrato estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário é o código 104

É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"

Como consultar pelo aplicativo:

Abra o aplicativo Meu INSS

Clique em "Entrar com gov.br"

Informe o CPF e vá em "Continuar", depois digite sua senha e vá em "Entrar"

Na tela inicial, vá em "Extrato de pagamento"

No extrato do mês referente ao pagamento do 13º estará informado o valor do pagamento mensal (código 101) e o valor do 13º salário (código 104)

É possível gerar o PDF, clicando no final da página em "Baixar PDF"

