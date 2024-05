@Aspen / Nappy Cursos têm duração de quatro meses, são gratuitos e com certificado para o participante

Dados da Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, apontam que até 2025 serão necessários mais de 500 mil novos profissionais deste segmento no país. Diante dessa alta demanda no mercado de trabalho, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibilizará 400 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional na área de T.I. As inscrições estão abertas e deverão ser feitas no site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 07 de junho.

Serão duas ofertas de cursos estruturadas em conjunto com empresas renomadas que atuam no mercado da tecnologia: a primeira soma 300 vagas para o curso “Desenvolvedor Salesforce”, em parceria com a Salesforce. Os participantes aprenderão a construir e manipular ambientes, personalizando a plataforma do software de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). A carga horária é de 120 horas e no formato online, com atividades em plataforma e aulas ao vivo. Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 18 anos, com conhecimento básico na área de tecnologia e que residam no estado de São Paulo; a segunda, em parceria com a Next Coders, é para o curso “Desenvolvedor Microsoft”, no qual os estudantes aprenderão a desenvolver software em linguagem ASP.NET. Neste caso, são 100 vagas com foco em jovens de 18 a 24 anos com ensino médio completo que querem ingressar nesse mercado. A carga horária é de 512 horas e será em formato online, com atividades diárias gravadas e aulas ao vivo.

"Nosso objetivo é oferecer qualificação profissional de qualidade em áreas com alta demanda no mercado de trabalho e a Tecnologia da Informação é uma delas. São oportunidades gratuitas que podem transformar a vida das pessoas ao inseri-las em um segmento que possui um déficit de profissionais no cenário global. Essa é a diretriz do governador Tarcísio de Freitas: viabilizar políticas públicas assertivas que conectam aprendizado e empregabilidade", afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP.

Ambos os cursos têm duração de quatro meses, são gratuitos e com certificado para o participante. Além disso, essa oferta é conectada com a disponibilidade de vagas de estágio e emprego no ecossistema de clientes e fornecedores das empresas parceiras.

Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail.

