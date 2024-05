Reprodução Mulher não recebeu prêmio





Jennifer Gothard, uma mulher que vive em Cleveleys, ganhou 10 mil libras na loteria do Reino Unido há cinco semanas, mas até o momento não conseguiu receber nenhum centavo do prêmio devido a uma nova regra que a impede de fazer a retirada.

Gothard expressou sua extrema frustração com a situação. “Eu desci do telefone com eles outro dia e foi basicamente dito que eu vou ter que esperar. Eles não podem me dizer se eu realmente ganhei ou não. Eles aparentemente têm um grande acúmulo de reivindicações para passar e eles ainda não chegaram a verificar o meu”, desabafou.

A nova regra foi implementada pela Loteria Nacional em fevereiro deste ano, após os Correios não renovarem seu contrato com a entidade, impossibilitando o pagamento de prêmios na faixa de 500 a 50 mil euros.

Gothard, que estava planejando um feriado com sua mãe, que sofreu um aneurisma abdominal, agora enfrenta o dilema de aguardar o processo de pagamento do prêmio.

Ela admitiu sua falta de otimismo diante da situação, já que não tem havido comunicação efetiva com o órgão responsável pelo prêmio.

A empresa Allwyn, responsável pela gestão da Loteria Nacional, lamentou a situação de Gothard e garantiu que entrará em contato para resolver o caso. No entanto, a normalização da situação tem enfrentado dificuldades devido à decisão dos Correios.

