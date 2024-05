Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Madonna fez show gratuito no Rio de Janeiro

A apresentação de Madonna na praia de Copacabana , no Rio de Janeiro, no último sábado (4), foi um marco não apenas para os fãs da cantora, mas também para a economia local. Segundo informações da Riotur, o evento movimentou cerca de R$ 500 milhões, um aumento em relação aos R$ 300 milhões previstos inicialmente.



O presidente da Riotur, Patrick Corrêa, em entrevista ao Portal UOL, revelou que a expectativa de público cresceu de 1 milhão para 1,5 milhão de pessoas, o que contribuiu para o aumento do impacto econômico previsto.

Nos últimos sete dias, aproximadamente 250 mil turistas chegaram ao Rio de Janeiro especialmente para assistir ao show da artista internacional.

Segundo pesquisa da Prefeitura do Rio, a arrecadação de impostos sobre serviços deve crescer 20% no mês de maio em relação ao mesmo mês em 2023, incluindo atividades sobre show, turismo, transporte municipal, eventos, entre outros. A expectativa é que o ISS seja de R$ 60,9 milhões, um acréscimo de R$ 10,2 milhões na comparação com maio do ano passado.

A Prefeitura do Rio e o governo estadual investiram conjuntamente R$ 20 milhões para viabilizar o evento, sendo o Itaú Unibanco o principal patrocinador, além do apoio de outras quatro empresas.

O espetáculo marcou o encerramento da turnê The Celebration Tour, que celebrou os 40 anos de carreira de Madonna .

Madonna, em declarações prévias, afirmou que o show no Rio de Janeiro seria o maior de sua trajetória profissional, prometendo uma apresentação memorável para o público brasileiro. A cantora chegou ao Brasil na última segunda-feira (29) e se hospedou no hotel Copacabana Palace junto com sua família e equipe.

Este foi o quarto show de Madonna no Brasil, sendo os anteriores realizados em 2012, 2008 e 1993. A artista apresentou não apenas seus sucessos mais recentes, mas também os maiores hits de sua carreira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.