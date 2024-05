Agência Brasil Golpistas passam por servidores do INSS e pedem os dados dos beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) diz que tem recebido denúncias sobre golpistas que estão se passando por servidores para fazer prova de vida na casa de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios com crachás falsos.

Segundo o INSS, o crachá é apresentado com o nome, foto e a área de atuação, indicada como “prova de vida presencial”. O instituto diz ainda que os falsos servidores pedem dados e fotos dos beneficiários, o que não é solicitado pelos funcionários reais.

O instituto diz que esse tipo de pesquisa presencial é exclusivamente realizada para confirmar vínculos, endereços e possíveis irregularidades, como parte do processo. No entanto, não é exigido que os indivíduos apresentem cópias de documentos ou sejam fotografados durante esse procedimento.

“O servidor apenas faz o reconhecimento conferindo o documento de identificação com foto”, esclareceu o INSS.

Ainda, o INSS afirmou que não tem um registro de quantas pessoas foram vítimas do golpe. O órgão lembra ainda que, para verificar o servidor, o beneficiário pode pegar nome completo, a matrícula e ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para a confirmação.

