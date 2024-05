Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos





O adiamento do Concurso Nacional Unificado (CNU), popularmente conhecido como o "Enem dos Concursos", pode representar um custo de aproximadamente R$ 50 milhões aos cofres públicos, conforme afirmou o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Paulo Pimenta (PT-RS).

A decisão de adiamento foi tomada em virtude do estado de calamidade pública decretado no Rio Grande do Sul devido às tempestades que assolam a região desde o início desta semana. As fortes chuvas que atingiram o estado deixaram ao menos 31 pessoas mortas e 74 desaparecidas.

As provas estavam programadas para acontecer neste domingo (5) em 228 cidades brasileiras, contando com a participação de 2,1 milhões de inscritos para o concurso, dos quais 80,3 mil são do Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, o concurso seria realizado em 10 municípios.

Inicialmente, na manhã desta sexta-feira (3), o ministro Pimenta deu entrevista para o Canal Gov, destacando que a decisão de adiar o concurso ainda não estava oficialmente tomada, pois o governo necessitava analisar o cenário por completo para não prejudicar os inscritos de outros estados.

Entretanto, assegurou que o governo não iria prejudicar nenhum candidato, especialmente os residentes no Rio Grande do Sul.

No período da tarde, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comunicou o adiamento do concurso público e informou que ainda não há uma nova data definida para a realização das provas. Ela também mencionou que não é possível precisar o custo exato do adiamento neste momento.

"Não temos o custo exato. Vamos manter a mesma prova? Até onde as provas serão deslocadas? Isso tudo tem um custo. Neste momento, teremos um custo que não tem como precisar. Ao cancelar a prova hoje, não temos os custos com os fiscais, mas, obviamente, já tínhamos colocado as provas em 65% dos locais", explicou a ministra.

“Não dá para precisar o valor do custo, vai depender das questões logísticas. Na divulgação da nova data, teremos mais preciso esse número. Esse dinheiro vai sair do Orçamento da União... Já garantimos para a Cesgranrio que existe esse recurso. Apesar do custo da União, é um custo baixo diante da situação que vivemos. É a decisão mais acertada”, acrescentou.

Esta é a primeira edição do "Enem dos Concursos", que permite a inscrição de pessoas de todo o Brasil. Ao todo, o governo federal oferece 6.640 vagas para 21 órgãos. Os salários variam de R$ 4.008,24 a até R$ 22.921,71.

Ainda não há uma nova data para a realização do concurso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp