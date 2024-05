Ricardo Stuckert/PR Lula (PT) e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT)

Durante o feriado do Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou a faixa salarial com isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 2.259,20, após a sanção de uma nova lei aprovada pelo Congresso Nacional.

Para o próximo ano, a isenção será ainda maior, alcançando os brasileiros que ganham até R$ 2.824, de acordo com a lei de valorização do salário-mínimo. Isso significa que as declarações de IR no ano que vem não serão obrigatórias para quem recebe até esse valor.

A Receita Federal costuma atualizar a faixa de obrigatoriedade de entrega nos anos em que há reajuste de isenção ao imposto. Este ano, apenas quem ganhou acima de R$ 30.639,90 precisou entregar as declarações, deixando cerca de 4 milhões de pessoas desobrigadas, segundo a Receita.

O valor de isenção no IR corresponde ao montante de dois salários mínimos, ajustado pela inflação e valorização real de acordo com o PIB dos últimos dois anos.

Estima-se que, em 2024, a atualização da faixa de isenção do IR beneficie 15,8 milhões de brasileiros, com uma redução de R$ 3 bilhões em receitas, conforme o Ministério da Fazenda.

Em março, o governo federal estabeleceu o novo valor do salário mínimo em R$ 1.412, com pagamento em fevereiro. Durante a campanha, Lula prometeu aumentar gradativamente a faixa de isenção até chegar a R$ 5 mil no fim de seu mandato, que termina em 2026.

Como fica a tabela do Imposto de Renda

Mesmo que apenas a faixa de isenção seja elevada, sem mudanças no restante da tabela, todos que pagam IR podem ser beneficiados, já que esse imposto é progressivo. Por exemplo, quem ganha R$ 5 mil não paga imposto mensal sobre a parcela do salário que corresponde ao teto de isenção. Veja a tabela:

Reprodução/Receita Federal Nova tabela do Imposto de Renda

