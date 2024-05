FreePik Concurso tem mais de 6 mil vagas

No próximo domingo, os candidatos que farão as provas do Concurso Nacional Unificado poderão usar documentos digitais como identificação. De acordo com o edital, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade original com foto. Cópias, mesmo autenticadas, não serão aceitas.

O Ministério da Gestão autorizou o uso de documentos digitais para a identificação pessoal, como o e-Título, CNH Digital e RG digital. Esses documentos devem ser apresentados nos aplicativos oficiais respectivos ou pela Carteira de Documentos Digitais do GOV.BR. A apresentação dos documentos será feita na entrada da sala de prova.

O governo enfatiza a importância de baixar previamente o aplicativo no celular e garantir que o dispositivo esteja carregado. Testar o aplicativo antes é fundamental para evitar problemas. Fotografias do documento, mesmo na galeria do telefone, não serão aceitas.

O Concurso Público Nacional Unificado acontecerá no dia 5 de maio em 228 cidades de todas as Unidades da Federação, com questões objetivas e dissertativas específicas por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está marcada para 21 de junho, com o resultado definitivo anunciado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto.