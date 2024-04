Reprodução: TV Globo Joca morreu na segunda-feira (22), em um voo da companhia aérea GOL

O tutor do cachorro Joca, João Fantazzini, se reuniu nesta terça-feira (30) com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho e falou sobre à imprensa sobre a repercussão da morte do Golden Retriever de cinco anos.

“Me sinto muito tocado, acho que o Joca me fez mudar em muita coisa e toda essa mobilização também está me fazendo mudar. Só tenho a agradecer a cada um que se mobilizou, que usou um pouco do seu tempo para poder abraçar essa causa comigo. Sinto que Joca é filho de todo mundo, não é só meu”, comentou.

Os assuntos discutidos entre Costa Filho e João não foram divulgados.