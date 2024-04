Ivonete Dainese BNDES terá um concurso público após 12 anos





Nesta segunda-feira (29), o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou a abertura de um concurso público para preencher pelo menos 150 vagas de nível superior. Essa é a primeira vez que o banco promove um processo seletivo desse porte desde 2012.

Os candidatos aprovados integrarão o novo plano de cargos e salários do BNDES, recebendo um salário inicial de R$ 20,9 mil para a posição de analista.

As vagas abrangem diversas áreas, como administração, análise de sistemas e desenvolvimento, análise de sistemas em suporte, análise de sistemas em cibersegurança, arquitetura-urbanismo, arquivologia digital, ciências contábeis, ciência de dados, comunicação social, direito, economia, engenharia e psicologia organizacional.

Um dos destaques do processo seletivo é a reserva de vagas para grupos específicos. Conforme anunciado pelo BNDES, 30% das vagas serão destinadas para pessoas pretas e 10% para PCDs (Pessoas com Deficiência). Essa iniciativa visa promover a diversidade e a inclusão dentro do quadro de funcionários do banco.

A Fundação Cesgranrio será a responsável pela organização do concurso, conforme publicado no Diário Oficial da União por meio de um Extrato de Dispensa de Licitação.

O edital completo do concurso, contendo todas as informações sobre as vagas, requisitos, etapas do processo seletivo e cronograma, será divulgado no segundo semestre de 2024, de acordo com a previsão do BNDES.

