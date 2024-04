Reprodução: commons Alimentação puxou inflação para cima

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), conhecido como a prévia da inflação, ficou em 0,21% em abril. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) na manhã desta sexta-feira (26).

Comparado ao mesmo período do ano passado, a inflação desacelerou 0,36 ponto percentual. Em 2023, o IPCA encerrou o mês com alta de 0,57%.

A inflação ainda desacelerou neste mês ante a março , quando o índice registrou alta de 0,36%. O IPCA-15 dos últimos 12 meses foi de 3,77%, abaixo dos 4,14% observados anteriormente.

Vilões da inflação

O resultado foi influenciado pelo grupo de Alimentação e Bebidas, com alta de 0,61% e impacto de 0,13 no índice geral. O grupo Transportes foi o único a apresentar queda (-0,49%), com impacto de -0,10 no índice geral.

Ainda, o maior índice de inflação foi registrado em Recife (0,57%), devido às altas do tomate (27,79%) e da gasolina (5,13%). Já o menor índice foi em Fortaleza, (-0,02%), que apresentou queda nos preços da passagem aérea (-17,10%) e da gasolina (-4,80%).

O IPCA mede a variação média dos preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias brasileiras com renda entre 1 e 40 salários mínimos. Ele é fundamental para avaliar a inflação no país.

